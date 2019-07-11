يرى تامر يسري الرئيس التنفيذي لشركة "ميديا برو" الإسبانية في مصر – المسؤولة عن إنتاج المباريات تلفزيونيا في كأس الأمم الإفريقية – أن الأمر الهام هو استغلال إرث البطولة في تطوير منتج الدوري المصري

إنتاج المباريات تلفزيونيا: المرحلة المسؤولة عن كيفية التصوير ومعداته واللقطات والإعادات وكادرات التصوير وما إلى ذلك.

وقال يسري لـFilGoal.com: "ميديا برو هي الشركة المسؤولة عن إنتاج دوريات كثيرة حول العالم، وهي شركة إسبانية تم تأسيسها في برشلونة قبل 25 عاما".

وأكمل "أهم ما يعرفنا العالم به هو الدوري الإسباني، خاصة أننا نملك حقوقه كاملة".

وكشف "عملنا في مصر من قبل، في تصفيات كأس العالم الماضية والبطولة العربية، ولدينا التزام كبير ناحية السوق المصري".

وعن ذلك قال يسري: "من أهم أهدافنا هي الاستمرارية واستغلال إرث حصلت عليه مصر من بطولة أمم إفريقيا، خاصة فيما يخص البث والملاعب".

وأضاف "كان هناك فرصة مماثلة في 2006 لكن لم يتم استغلالها، حتى وصل منتج الدوري المصري للشكل الحالي، لكن الآن هناك فرصة بعد إصلاح الكثير من الملاعب ووجود شركة مثل شركتنا عملت في السوق المصري في مجال إنتاج المباريات".

وأكد "لم تواجهنا تحديات كبرى بسبب عمل الحكومة الرائع، وعمل الشركات الأخرى التي في أمم إفريقيا".

وأردف "مهتمون بالسوق المصري والدوري المصري، الصعب حدث بالفعل والآن يمكننا الانطلاق لتطور كبير خاصة في ظل الالتزام الحكومي الكبير لهذا التطور، وما رأيناه في البطولة".

وكذلك، كشف يسري أن شركته قريبة من تنفيذ تقنية الـVAR في مصر الموسم المقبل.

وقال يسري: "تقنية الـVAR الموجودة حاليا في كأس أمم إفريقيا يتم تزويدها بالسيارات الخاصة بالليجا، وكنا في مفاوضات متقدمة جدا مع اتحاد الكرة لتنفيذ التقنية في الدوري المصري الموسم المقبل".

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