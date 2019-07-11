وديا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت في إسبانيا

الخميس، 11 يوليه 2019 - 21:23

كتب : حسام نور الدين

الأهلي في معسكر إسبانيا

تعادل النادي الأهلي مع نيو بورت كاونتي في ثاني وديات الفريق في معسكر إسبانيا الاستعدادي.

وانتهت المباراة بهدف لكل فريق، ضمن استعدادات الأهلي لاستئناف الموسم وخوض غمار الموسم المقبل.

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تقدم نيو بورت بالهدف الأول في الشوط الأول من ركلة جزاء.

وسجل أحمد الشيخ، هدف التعادل للأهلي في شوط المباراة الثاني بعد أن استغل كرة مميزة على حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة مسجلا التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

كان الأهلي قد فاز على أكاديمية سوكر سمارت بتسعة أهداف مقابل لا شيء، في أولى وديات الفريق في معسكر إسبانيا.

ويستمر الأهلي في إسبانيا حتى الـ16 من شهر يوليو الجاري قبل العودة للقاهرة لاستكمال مباريات الموسم المحلي في الدوري والكأس.

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