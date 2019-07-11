المدير الرياضي لـ ليون: من الصعب إقناع نبيل فقير بعدم الرحيل

الخميس، 11 يوليه 2019 - 19:44

كتب : FilGoal

نبيل فقير

اعترف جونينيو برنامبوكانو المدير الرياضي لنادي أوليمبيك ليون الفرنسي بصعوبة إقناع نجم الفريق نبيل فقير بالاستمرار معهم وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نبيل فقير

النادي : أولمبيك ليون

أولمبيك ليون

وقال النجم البرازيلي جونينيو: "في الوقت الحالي من الصعب إقناع فقير بالاستمرار معنا وفكرة رحيله عن النادي هي الأقرب".

وأضاف "إنه من أبطال كأس العالم وتعاقده يقترب من النهاية معنا، لذلك استمراره صعبا للغاية إنها الحقيقة".

أخبار متعلقة

المهمة الثانية.. جيلاردينو مديرا فنيا في الدرجة الثالثة الإيطالية غياب عربي في قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما صفقة ليفربول الجديدة لن يشارك في ودية الخميس ضد ترانمير روفرز حوار - أوريجي يتحدث عن حاجة صلاح وماني وفيرمينو للراحة.. وهدفه في الموسم الجديد بعد إلغاء هدف ماني بـ أمم إفريقيا.. أولى حالات تقنية الفيديو في البطولات الكبرى

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نود الاحتفاظ به".

وينتهي تعاقد نبيل فقير مع ليون بنهاية الموسم المقبل 2019/2020.

وارتبط اسم فقير بعدة أندية إنجليزية ترغب في ضمه خلال الصيف الجاري أبرزها أرسنال وليفربول.

فقير البالغ من العمر 25 عاما لعب الموسم الماضي مع ليون 39 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

طالع أيضا

غياب عربي في قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

حوار - أوريجي يتحدث عن حاجة صلاح للراحة

وجه تعليماتك للاعبي منتخب تونس قبل موقعة مدغشقر

كرة يد - الزمالك ممثل إفريقيا.. مشاركة 10 أندية ببطولة العالم

3 عروض رسمية لـ تريزيجيه

نبيل فقير ليون

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي 18 دقيقة | مصر
المدير الرياضي لـ ليون: من الصعب إقناع نبيل فقير بعدم الرحيل 46 دقيقة | أوروبا
التشكيل - ساسي يقود تونس أمام مدغشقر ساعة | مصر 2019
سحب قرعة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE في البرازيل بحضور مصري ساعة | أمريكا
المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم ساعة | مصر
بالفيديو – ضرب مُبرح وتقطيع ملابس وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية بعد الخروج من أمم إفريقيا 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك