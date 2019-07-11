المدير الرياضي لـ ليون: من الصعب إقناع نبيل فقير بعدم الرحيل

اعترف جونينيو برنامبوكانو المدير الرياضي لنادي أوليمبيك ليون الفرنسي بصعوبة إقناع نجم الفريق نبيل فقير بالاستمرار معهم وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نبيل فقير النادي : أولمبيك ليون أولمبيك ليون

وقال النجم البرازيلي جونينيو: "في الوقت الحالي من الصعب إقناع فقير بالاستمرار معنا وفكرة رحيله عن النادي هي الأقرب".

وأضاف "إنه من أبطال كأس العالم وتعاقده يقترب من النهاية معنا، لذلك استمراره صعبا للغاية إنها الحقيقة".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نود الاحتفاظ به".

وينتهي تعاقد نبيل فقير مع ليون بنهاية الموسم المقبل 2019/2020.

وارتبط اسم فقير بعدة أندية إنجليزية ترغب في ضمه خلال الصيف الجاري أبرزها أرسنال وليفربول.

فقير البالغ من العمر 25 عاما لعب الموسم الماضي مع ليون 39 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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