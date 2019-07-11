التشكيل - ساسي يقود تونس أمام مدغشقر

الخميس، 11 يوليه 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - تونس

دفع آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس بلاعب الوسط فرجاني ساسي أساسيا للمباراة الثانية على التوالي أمام مدغشقر.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

تونس

ويلعب منتخب تونس ضد مدغشقر في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 وتقام المباراة في استاد السلام.

ويشارك نجم الزمالك أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعدما قاد تونس في اللقاء السابق ضد غانا وسجل خلاله ركلة الترجيح المؤهلة لنسور قرطاج.

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وجاء تشكيل تونس كاملا كالآتي:

المرمى: المعز حسن.

الدفاع: وجدي كشريدة – جيلا برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي.

الوسط: إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي.

الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.

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