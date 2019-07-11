سحب قرعة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE في البرازيل بحضور مصري

على رمال ساوباولو، في الساحل الغربي للمحيط الأطلسي، سُحبَت اليوم الخميس قُرعة بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE للكرة الخماسية.

FilGoal.com حضر القرعة، وسيكون حاضرا في كل مراحل بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE التي تشهد تمثيلا مصريا.

دور المجموعات من المسابقة ينطلق يوم الجمعة، قبل إقامة أدوار خروج المغلوب والإعلان عن البطل يوم السبت، وتُلعَب كل مبارياتها في Neymar Jr Project Institute التابعة لـ نيمار جونيور نجم الكرة البرازيلية ولاعب باريس سان جيرمان.

نيمار سيتواجد بنفسه حاضرا للمسابقة في يومها الأخير وسيكون شاهدا على البطل المتوج.

المؤسسة غير الهادفة للربح التابعة للنجم البرازيلي، تتواجد في منطقة برايا جراندي في ساوباولو، هناك حيث قضى السنوات الأولى من مداعبة كرة القدم قبل أن يحقق نجاحات عظيمة مع أندية: سانتوس، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، ومع المنتخب البرازيلي بمختلف مراحله كذلك.

قوانين غير اعتيادية

هي مسابقة لكرة القدم الخماسية، لكن لا يُسمَح بوجود حارس مرمى، كما أن ضريبة الأهداف غالية، فالفريق الذي تستقبل شباكه هدفا، يضطر إلى إنقاص لاعب من صفوفه، وهذه القاعدة تُطبَق بعد كل هدف.

مدة المباراة 10 دقائق أو حتى يسجل أحد الفريقين 5 أهداف.

كل فريق يضم في قائمته من 5 إلى 7 لاعبين، من عمر 16 إلى 25 عاما، ويسمح بتسجيل لاعبين اثنين فوق 25 عاما كحد أقصى.

البطولة تشهد مشاركة 43 فريقا في الفئة المختلطة، و10 فرق في فئة الإناث.

الفئة المختلطة ممثلة بـ42 دولة حول العالم، وفريق عالمي مختلط حصل أفراده على فرصة المشاركة بعد أن رفعوا مقاطع فيديو شخصية لهم على منصة إنستجرام، قاموا فيها بإظهار مهاراتهم في كرة القدم، وقد حظوا بفرصة التدرب ليومين سويًا قبل البطولة.

المكسيك هي الدولة حاملة اللقب عن الفئة المختلطة، أما البرازيليات فتوجن بالنسخة الأولى لفئة الإناث في العام الماضي.

ومن مصر يظهر فريق "زيكو" في المسابقة للعام الثالث على التوالي، أفراده سيطروا على المسابقة التي ينظمها Red Bull في 3 سنوات متتالية من أصل 4 أقيمت فيها المنافسات داخل مصر.

في النسخة الماضية، كان فريق "زيكو" هو الفائز من مسابقة شرسة شهدت مشاركة 1400 فريق من 7 محافظات مصرية مختلفة، ليحزموا حقائبهم إلى البرازيل للعام الثالث على التوالي.

ووقع "زيكو" في المجموعة العاشرة –الأخيرة-، رفقة تشيلي، وباكستان، وقبرص.

والحضور العربي ليس مقتصرا على مصر، إذ تتواجد فرق من: عُمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الجزائر، تونس (مختلط وإناث)، الكويت، الأردن.

نتائج القُرعة:

فئة المختلط:

المجموعة الأولى:

رومانيا – تونس – جورجيا – بنما – إنجلترا

المجموعة الثانية:

أوكرانيا – كندا – قطر – إيطاليا – تركيا

المجموعة الثالثة:

لوكسمبورج – المجر – الهند – أنجولا – إسبانيا

المجموعة الرابعة:

بلجيكا – البرتغال – جامايكا – أستراليا

المجموعة الخامسة:

فرنسا – تايلاند – سلوفاكيا – بولندا

المجموعة السادسة:

كينيا – الفريق العالمي – البرازيل – نيجيريا

المجموعة السابعة:

عمان – الولايات المتحدة الأمريكية – هونج كونج – ناميبيا

المجموعة الثامنة:

الإمارات العربية المتحدة – الجزائر – المكسيك – الكويت

المجموعة التاسعة:

كازاخستان – اليابان – موريشيوس – الأردن

المجموعة العاشرة:

تشيلي – مصر – باكستان – قبرص

(فئة الإناث)

المجموعة الأولى:

الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – فرنسا – تونس – تشيلي

المجموعة الثانية:

اليابان – سلوفاكيا – البرازيل – إنجلترا - إيطاليا

نظام التأهل

دور المجموعات المكون من 10 مجموعات يسمح بتأهل كل المتصدرين مباشرة إلى دور الـ16.

لتحديد الـ6 مقاعد المتبقية، يتم عمل دورة ملحق بين كل أصحاب المركز الثاني عن المجموعات العشرة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في أول 3 مجموعات.

اختصاص أول 3 مجموعات بهذه الفرصة الإضافية يرجع إلى أنها تضم في كلٍ منها 5 فرق، بعكس بقية المجموعات الأخرى التي تضم 4 فرق فقط.

FilGoal.com يغطي منافسات RED BULL NEYMAR JR’S FIVE من قلب ساوباولو.

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