رسميا - بونيرا يعود إلى ميلان من جديد

أعلن نادي ميلان عن الطاقم الإداري الكامل الذي يقوده الإيطالي ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد للروسونيري.

قائمة جيامباولو الفنية شهدت تواجد المدافع الإيطالي دانيلي بونيرا في كمساعد.

عودة بونيرا جاءت بعد اعتزاله لعب كرة القدم هذا الأسبوع بعد 4 مواسم بقميص فياريال الإسباني.

وارتدى بونيرا البالغ 38 عاما قميص ميلان في الفترة من 2006 وحتى 2015.

وانضم الإيطالي إلى جانب كل من فرانشيسكو كونتي وسيلفتوري فوتي وفابيو ميكاريلي، كمساعدين للمدير الفني السابق لسامبدوريا.

إدارة النادي اللومباردي مرت بعدة تغييرات عقب نهاية الموسم وفشل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

رحل المدير الفني جينارو جاتوزو وخلفه ماركو جيامباولو، ومعه البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

مُلاك ميلان قرروا تجديد الدماء، بالإبقاء على أسطورة النادي باولو مالديني الذي أصبح المدير التقني والتطور الأستراتيجي.

كما تم تعيين الكرواتي لاعب الفريق السابق زفونيمر بوبان رئيسا تنفيذيا للنادي، وفريدريك ماسارا مديرا رياضيا للنادي.

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