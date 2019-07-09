رسميا - البرازيلي إدو مديرا تقنيا لـ أرسنال

انضم البرازيلي إدو إلى الطاقم الفني لأرسنال الإنجليزي بعدما ساهم فوز المنتخب البرازيلي بلقب كوبا أمريكا 2019.

إدو الذي كان عضوا في فريق اللاهزيمة الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي دون خسارة مع أرسنال سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء تحضيرات الموسم الجديد.

البرازيلي الذي سيشغل مركز المدير التقني سيكون عمله التنسيق بين الفريق الأول والأكاديمية ومتابعة المواهب خارج البلاد لتدعيم قائمة المدفعجية.

وعلق البرازيلي البالغ 41 عاما على موقع أرسنال الرسمي "النادي دائما له مكان في قلبي وأنا ممتن للعودة لناد كبير في وظيفة جديدة".

وتابع "لدينا تشكيل قوي ولاعبين موهوبين مع أشخاص رائعين في كل مستوى، أنا أنظر لمساعدة الفريق لصنع الفارق".

إدو قضى 5 مواسم مع المدفعجية، ليخوض 30 مباراة خلال موسم 2003-04 الذي انتهى بالتتويج بدوري اللاهزيمة.

وبعد الاعتزال عام 2010 أصبح مديرا رياضيا لنادي كورنثيانز البرازيلي، ثم منسق عام لمنتخب البرازيل منذ 2016 وهو الذي يشبه دوره مع أرسنال.

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