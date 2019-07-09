جيان: بطولة أمم إفريقيا قد تكون الأخيرة لي

ألمح أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا، إلى اعتزاله اللعب دوليا عقب خروج فريقه من دور الـ١٦ أمام تونس بركلات الترجيح.

تونس عبرت إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بانتصارها على غانا 5-4 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال جيان في تصريحات صحفية: "لم أحسم قرار اعتزال اللعب دوليا حتى الآن، ربما تكون بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة لي".

وأعرب أسامواه جيان عن اندهاشه من قرار حكم المباراة بإلغاءه هدفا لمنتخب غانا، قائلاً: "لا أعلم ما هو قرار الحكم ولماذا ألغى الهدف، حاولنا أن نرى الفيديوهات ولا نعلم ما الذي حدث".

وألغى فيكتور جوميز حكم اللقاء هدفا لأندريه أيو في الشوط الأول بداعي لمس الكرة ليد اللاعب الذي صنع الهدف.

فرجاني ساسي يرسل نسور قرطاج 🇹🇳 إلى ربع نهائي #كأس_أمم_إفريقيا!!#beINAFCON #AFCON2019 #GHATUN pic.twitter.com/FbiyfTgOYX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 8, 2019

جيان اعتزل اللعب دوليا في 20 مايو الماضي، بعد تسليم شارة قيادة المنتخب لـ أيو، قبل أن يتلقى مكالمة غير اعتيادية في اليوم التالي.

نانا أكوفو أدو رئيس غانا، تحدث إلى جيان هاتفيا، وقام بإقناعه بالتراجع عن اعتزاله، والمشاركة مع النجوم السوداء في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

ليتراجع جيان عن قراره الانفعالي، ويقبل العودة للمنتخب، تزامنا إسباغه بمنصب جديد: "القائد العام".

شارة القيادة "الطبيعية" ظلت على ذراع أندري أيو، ومن بعده كوادو أسامواه قائدا ثانيا، أما جيان، فسيكون قائدا عاما، في لافتة تكريمية.

جيان (33 عاما) يلعب في قيصري سبور التركي حاليا، ويمتلك 51 هدفا دوليا في 106 مباراة مع غانا.

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