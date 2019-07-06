بالفيديو – هل ظلم الحكم ميسي بطرده لأول مرة في مباراة رسمية؟

طُرد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين خلال مواجهة بلاده مع تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019 يوم السبت.

اللعبة بدأت بعدما نجح جاري ميديل في اللحاق بالكرة قبل ميسي لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى لتشيلي قبل أن يدفع مدافع الأخيرة لاعب نادي برشلونة.

وقام ميسي بدفع ميديل قبل أن تخرج الكرة من الملعب مما دفع الأخير للشجار مع قائد الأرجنتين.

وتراشق ميسي مع ميديل قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للثنائي معا في الدقيقة 37.

ويُعد الطرد هو الثاني لميسي مع الأرجنتين بعدما طُرد في أولى مبارياته الدولية والتي كانت ودية ضد المجر.

ولم يسبق لميسي وأن طُرد مع برشلونة.

وتتقدم الأرجنتين على تشيلي بهدفين دون رد حتى الآن.

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