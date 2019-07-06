بالفيديو – هل ظلم الحكم ميسي بطرده لأول مرة في مباراة رسمية؟

السبت، 06 يوليه 2019 - 21:51

كتب : محمد يسري

ليونيل ميسي - شجار بين لاعبي الأرجنتين وتشيلي

طُرد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين خلال مواجهة بلاده مع تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019 يوم السبت.

اللعبة بدأت بعدما نجح جاري ميديل في اللحاق بالكرة قبل ميسي لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى لتشيلي قبل أن يدفع مدافع الأخيرة لاعب نادي برشلونة.

وقام ميسي بدفع ميديل قبل أن تخرج الكرة من الملعب مما دفع الأخير للشجار مع قائد الأرجنتين.

وتراشق ميسي مع ميديل قبل أن يُشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للثنائي معا في الدقيقة 37.

ويُعد الطرد هو الثاني لميسي مع الأرجنتين بعدما طُرد في أولى مبارياته الدولية والتي كانت ودية ضد المجر.

ولم يسبق لميسي وأن طُرد مع برشلونة.

وتتقدم الأرجنتين على تشيلي بهدفين دون رد حتى الآن.

اقرأ أيضا:

من كان مدرب مصر في هذه النسخ؟

طبيب المنتخب: الونش جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

أنت الكوتش - وجّه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا

مصر 2019 - تجوّل داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر

تعرف على معلقي مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ليونيل ميسي الأرحنتين

نرشح لكم

أخر الأخبار

يتبقى 3 أعضاء حتى الآن.. استقالة خالد لطيف من اتحاد الكرة 6 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - كيف تغيّر العالم من يوم السداسية.. واحذري يا الجزائر 6 ساعة | مصر 2019
الأمور مشتعلة في اتحاد الكرة.. استقالة عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني 7 ساعة | مصر 2019
مجاهد يستقيل.. وسيف زاهر يتبعه ويصرح لـ في الجول: لا يمكن تجاهل صدمة الشارع المصري 7 ساعة | مصر 2019
حازم إمام وكرم كردي يستقيلان من مجلس إدارة اتحاد الكرة 7 ساعة | مصر 2019
أبو ريدة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب.. ويتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد 7 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس 4 رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

قد ينال إعجابك