التشكيل – مروان وصلاح وتريزيجيه يقودون مصر أمام جنوب إفريقيا

لم يقم خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بأي تغييرات على التشكيل كما هو متوقع أمام جنوب إفريقيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2019.

مروان محسن يقود خط هجوم منتخب مصر وخلفه الثلاثي المعتاد محمود حسن "تريزيجيه" وعبد الله السعيد ومحمد صلاح.

في الوسط، يعود طارق حامد للظهور كأساسي بجانب محمد النني بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام منتخب أوغندا.

وفي الدفاع، يلعب محمود علاء بجانب أحمد حجازي مع استمرار الثنائي أيمن أشرف وأحمد المحمدي.

وفيما يلي تشكيل المنتخب بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد.

الوسط الهجومي: تريزيجيه – عبد الله السعيد – محمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن.

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