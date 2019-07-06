رسميا - ثيو يغادر ريال مدريد وينتقل إلى ميلان

السبت، 06 يوليه 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز

أعلن نادي ميلان عن ضم ثيو هيرنانديز قادما من ريال مدريد.

النادي الإيطالي ذكر عبر موقعه الرسمي أن الظهير الأيسر الفرنسي انضم في عقد يمتد لـ5 سنوات، دون أن يعلن عن قيمة الصفقة.

فيما أشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد سيتلقى 20 مليون يورو قيمة الصفقة من نظيره ميلان.

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ثيو (21 عاما) بدأ مسيرته في أتليتكو مدريد، قبل أن يلعب معارا لـ ديبورتيفو ألافيس موسم 2016\2017 ويخطف الأنظار بشدة.

هذا التألق اللافت دفع ريال مدريد لدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو البالغ 24 مليون يورو في صيف 2017، ليضمه إلى صفوفه ويشارك معه في 23 مباراة بموسمه الأول، ويصنع 3 أهداف.

في الموسم الماضي، لعب ثيو معارا لـ ريال سوسيداد، وخاض معه 28 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع هدفين.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن اللاعب كان يفضّل الانتقال إلى الدوري الألماني بعد أن اتفق مبدئيا مع باير ليفركوزن، قبل أن يقنعه باولو مالديني بمشروع الروسونيري.

الشقيق الأكبر لـ ثيو، لوكاس هيرنانديز، انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف منهيا مسيرته مع أتليتكو مدريد.

ثيو لا يمتلك أي مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول، واكتفى بتمثيل منتخبات الشباب.

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