هل يتحقق حلم بيريز؟ تقارير إيطالية: توتي قد يشغل منصبا في ريال مدريد

السبت، 06 يوليه 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

فرانشيسكو توتي

في 2016، وبعد أن تواجه ريال مدريد مع روما، اتجه فلورنتينو بيريز إلى فرانشيسكو توتي طالبًا قميصه، وأخبره: "أنت الوحيد الذي قال لا لـ ريال مدريد".

بعد 3 سنوات، يبدو أن بيريز رئيس النادي الملكي لم يفقد حلمه الطويل بانتداب توتي، ولو في منصب مختلف تماما هذه المرة.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، ومواطنتها "كوريري ديلا سيرا" ذكرتا أن ريال مدريد عرض على توتي منصب "سفير النادي".

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وشددتا الصحيفتان أن توتي يفكّر في الأمر بجدية، بعد أن اعترف في وقت سابق أن الشك لم يتملّكه بشأن استمراره مع روما أبدا إلا عندما حاول ريال مدريد ضمه في بدايات الألفية.

توتي استقال مؤخرا من منصب مدير نادي روما بعد خلافات مع الملاك، لينهي بذلك 30 عاما بين جدران نادي الذئاب.

توتي يمتلك عروضا من سامبدوريا، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وقطر، بحسب التقارير، لكنه يقيّم خوض تجربة الانتماء لـ ريال مدريد بعد أن فوّتها كلاعب.

توتي صرّح يوم أمس: "أقيّم بعض الأفكار بشأن مستقبلي، قد أرغب في العمل لدى نادٍ أوروبي، لم أفكر أبدا في مغادرة روما، لكني لن أغيّر ما فعلت".

فهل يحقق بيريز حلمه ويضم توتي أخيرا؟

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