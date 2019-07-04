انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (0)-(3) بيرو.. حامل اللقب يودع البطولة

الخميس، 04 يوليه 2019 - 02:16

كتب : FilGoal

تشيلي - بيرو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلي ضد بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا البرازيل 2019.

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نهاية المباراة بفوز بيرو 3-صفر

ق 93: ركلة جزاء ضائعة من تشيلي عن طريق فاراجاس

ق 90: جوووووووول جيريرو يضيف الهدف الثالث

ق 70: محاولات من تشيلي لتسجيل الهدف الأول

ق 50: رأسية رائعة من فاراجاس تصطدم بالقائم وتمنع تشيلي من تسجيل الهدف الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووووووول بيرو تسجل الثاني في تشيلي عن طريق يوشيمار يوتون

ق 20: جووووووووول الهدف الأول لبيرو عن طريق إديسون فلوريس

ق 8: فارجاس يهدر فرصة سهلة للهدف الأول لتشيلي

انطلاق المباراة

تشيلي بيرو كوبا أمريكا

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