انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (0)-(3) بيرو.. حامل اللقب يودع البطولة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلي ضد بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا البرازيل 2019.

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نهاية المباراة بفوز بيرو 3-صفر

ق 93: ركلة جزاء ضائعة من تشيلي عن طريق فاراجاس

ق 90: جوووووووول جيريرو يضيف الهدف الثالث

ق 70: محاولات من تشيلي لتسجيل الهدف الأول

ق 50: رأسية رائعة من فاراجاس تصطدم بالقائم وتمنع تشيلي من تسجيل الهدف الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووووووول بيرو تسجل الثاني في تشيلي عن طريق يوشيمار يوتون

ق 20: جووووووووول الهدف الأول لبيرو عن طريق إديسون فلوريس

ق 8: فارجاس يهدر فرصة سهلة للهدف الأول لتشيلي

انطلاق المباراة