انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (0)-(3) بيرو.. حامل اللقب يودع البطولة
الخميس، 04 يوليه 2019 - 02:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلي ضد بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا البرازيل 2019.
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نهاية المباراة بفوز بيرو 3-صفر
ق 93: ركلة جزاء ضائعة من تشيلي عن طريق فاراجاس
ق 90: جوووووووول جيريرو يضيف الهدف الثالث
ق 70: محاولات من تشيلي لتسجيل الهدف الأول
ق 50: رأسية رائعة من فاراجاس تصطدم بالقائم وتمنع تشيلي من تسجيل الهدف الأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: جووووووول بيرو تسجل الثاني في تشيلي عن طريق يوشيمار يوتون
ق 20: جووووووووول الهدف الأول لبيرو عن طريق إديسون فلوريس
ق 8: فارجاس يهدر فرصة سهلة للهدف الأول لتشيلي
انطلاق المباراة