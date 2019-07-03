صورة – لامبارد يصل إلى ستامفورد بريدج للاتفاق على تدريب تشيلسي

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 21:59

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - ليدز يونايتد - دربي كاونتي

صورة – لامبارد يصل إلى ستامفورد بريدج للاتفاق على تدريب تشيلسي

وصل فرانك لامبارد المدير الفني لدربي كاونتي إلى ملعب ستامفورد بريدج للاجتماع بإدارة تشيلسي من أجل الاتفاق على تدريب الفريق.

وكان دربي كاونتي سمح لتشيلسي في وقت سابق بالتحدث إلى لامبارد من أجل التفاوض حول تدريبه الفريق في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة

"موهبة حقيقية" – رسميا.. جواو فيلكس إلى أتليتكو مدريد رسميا – الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يستعيد مدافعه من أيندهوفن أتليتكو مدريد يواصل البناء.. هيريرا رابع مكسيكي يرتدي قميص الروخيبلانكوس

جاء ذلك بعدما رحل ماوريسيو ساري المدير الفني الإيطالي عن تشيلسي عقب تحقيق لقب الدوري الأوروبي وانتقاله إلى يوفنتوس خلفا لماسيمليانو أليجري.

وفي أول موسم له من مقعد المدرب قاد لامبارد دربي كاونتي للتأهل إلى نهائي الدورة التأهيلية للبريميرليج ولكنه سقط في ملعب ويمبلي أمام أستون فيلا.

صاحب الـ41 عاما لهب في صفوف تشيلسي من 2001 حتى 2014 وتوج بـ14 بطولة رفقة الفريق.

اقرأ أيضا

تجول في خريطة إفريقيا

مصطفى فتحي يشارك في مران الزمالك

نيكولاس ديبوي.. الرجل الذي لم يفقد ظله

أكثر لاعبين حصدوا نقاطا في فانتازي في الجول - الجولة الثالثة

أي من هؤلاء مثل مصر في كأس أمم إفريقيا 2004؟

رسميا - رباعي مصري يزين تشكيل مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا

لامبارد تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: جلسة منتظرة تجمعه بمسؤولي الوداد 13 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية لموسم واحد 33 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر ساعة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟ ساعة | مصر 2019
زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة ساعة | مصر 2019
قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - تواجد رمضان صبحي.. وغياب ثلاثي للإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك