رسميا – بلماضي أفضل مدرب في الدور الأول من أمم إفريقيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فوز جمال بلماضي المدير الفني للجزائر بجائزة أفضل مدرب في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2019.

وقاد بلماضي منتخب الجزائر للفوز بكل مبارياته وتصدر المجموعة الثالثة على حساب السنغال.

وسجل منتخب الجزائر تحت قيادة بلماضي ستة أهداف ليصبح أقوى هجوم في البطولة بالتساوي مع مالي.

كما لم يستقبل المنتخب الجزائري أي هدف في البطولة مثل مصر والمغرب والكاميرون.

ويواجه منتخب الجزائر منافسه غينيا يوم الأحد المقبل في ملعب الدفاع الجوي في دور الـ16.

اقرأ أيضا

تجول في خريطة إفريقيا

مصطفى فتحي يشارك في مران الزمالك

نيكولاس ديبوي.. الرجل الذي لم يفقد ظله

أكثر لاعبين حصدوا نقاطا في فانتازي في الجول - الجولة الثالثة

أي من هؤلاء مثل مصر في كأس أمم إفريقيا 2004؟

رسميا - رباعي مصري يزين تشكيل مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا

بلماضي الجزائر مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

فرانس فوتبول: مارسيليا ونيس يراقبان آدم وناس 13 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – عواد في منزل رئيس الزمالك لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الشخصي 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل صاحب المركز الأول في فانتازي في الجول - الدور الأول 32 دقيقة | مصر 2019
صورة – لامبارد يصل إلى ستامفورد بريدج للاتفاق على تدريب تشيلسي 54 دقيقة | أوروبا
التشكيل الأفضل في فانتازي في الجول - دور المجموعات ساعة | مصر 2019
مران مصر - مروان يتدرب منفردا.. وكوكا يواصل التأهيل ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك