رسميا – بلماضي أفضل مدرب في الدور الأول من أمم إفريقيا
الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 21:35
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فوز جمال بلماضي المدير الفني للجزائر بجائزة أفضل مدرب في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2019.
وقاد بلماضي منتخب الجزائر للفوز بكل مبارياته وتصدر المجموعة الثالثة على حساب السنغال.
🇩🇿@LesVerts manager is our favourite from the group stages🎖️🎊#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/3tiDyV5G4X— CAF (@CAF_Online) July 3, 2019
وسجل منتخب الجزائر تحت قيادة بلماضي ستة أهداف ليصبح أقوى هجوم في البطولة بالتساوي مع مالي.
كما لم يستقبل المنتخب الجزائري أي هدف في البطولة مثل مصر والمغرب والكاميرون.
ويواجه منتخب الجزائر منافسه غينيا يوم الأحد المقبل في ملعب الدفاع الجوي في دور الـ16.
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