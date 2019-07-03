تقرير: إيفرتون مهتم بتريزيجيه

تقرير تلو الآخر يتحدث عن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات جناح منتخب مصر، محمود تريزيجيه، بعد أداء رائع مع الفراعنة في الدور الأول من كأس إفريقيا 2019.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا إيفرتون

بعد تقرير تركي قال إن واتفورد الإنجليزي يريد اللاعب البالغ عمره 24 عاما، وآخر زعم رغبة أستون فيلا في الظفر بخدمات الجناح السابق للأهلي، تقرير جديد يقول إن إيفرتون مهتم بانتداب تريزيجيه.

صحيفة ليفربول إيكو المهتمة بأخبار الفريقين الكبيرين لمدينة ليفربول، قالت إن إيفرتون يتابع عدة لاعبين من بينهم تريزيجيه.

مع بادو ندايي لاعب السنغال، زميل إدريسا جانا جيي لاعب وسط إيفرتون وفريق أسود التيرانجا.

وتريزيجيه من أبرز لاعبي كأس إفريقيا حتى الآن وهو صاحب أول هدف في البطولة والذي منح مصر أول 3 نقاط بالانتصار على زيمبابوي.

ويستعد تريزيجيه لتحد جديد مع الفراعنة حين يواجه جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس إفريقيا يوم السبت.

وأعلن تريزيجيه من قبل أنه سيرحل عن ناديه قاسم باشا، وهناك أندية فرنسية وتركية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الموهوب.