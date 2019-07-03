الأهلي يتعادل سلبيا في أول ودياته استعدادا لاستكمال الدوري

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 20:45

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

تعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف مع فريق المتحدة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب مختار التتش.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي خوض اللقاء على أربعة أشواط بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وشارك العديد من اللاعبين في المباراة ولكن لم يغير أي منهم نتيجتها.

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وكانت هذه هي أول مباراة ودية يخوضها الأهلي استعدادا لاستكمال مباريات الدوري عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2019.

وسوف يسافر الأهلي إلى إسبانيا للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة.

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