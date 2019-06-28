مدرب غانا: نحترم الكاميرون ولا نخافها.. ومشاركة أندريه أيو لم تتحدد بعد

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 16:06

كتب : ياسر الشريف

أندري أيو

أعرب كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا عن احترامه لمنافسه الكاميرون، ولكنه أشار في نفس الوقت أنه لا لا يخاف الأسود غير المروضة.

الفريقان يلتقيان غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال أبياه خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة: "نحمل كل الاحترام للكاميرون وليس الخوف، ونتائج الماضي تظل في الماضي".

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وعن موقف قائد النجوم السوداء الذي تعرض للإصابة، أوضح "غياب أندريه أيو ومشاركته لم تحدد بعد، ولكن لدينا دكة بدلاء قادرة على تعويض الغيابات".

وأشار للإصابات "اللاعب جون بوي لن يشارك في مباراة الغد أمام الكاميرون ولدينا خمس بدلاء في خط الوسط سوف يؤدون نفس مهامه بنجاح".

وأتم "لدينا فريق شاب ولدينا الحافز للفوز في المباراة أمام الكاميرون".

أما كوادو أسومواه لاعب الفريق فقال: "الناس في غانا يثقون بنا، وتعلمنا الكثير من اللقاء السابق، وسنقدم مباراة جيدة".

واختتم "كل مباراة مختلفة عن الأخرى واستعدينا لمواجهة الكاميرون بشكل جيد جدًا. نحن مرشحون دومًا للفوز باللقب ونسعى لإثبات ذلك بالفوز على الكاميرون".

الكاميرون انتصرت على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بينما وقعت غانا في فخ التعادل أمام بنين بهدفين لمثلهما.

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