مدرب غانا: نحترم الكاميرون ولا نخافها.. ومشاركة أندريه أيو لم تتحدد بعد

أعرب كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا عن احترامه لمنافسه الكاميرون، ولكنه أشار في نفس الوقت أنه لا لا يخاف الأسود غير المروضة.

الفريقان يلتقيان غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال أبياه خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة: "نحمل كل الاحترام للكاميرون وليس الخوف، ونتائج الماضي تظل في الماضي".

وعن موقف قائد النجوم السوداء الذي تعرض للإصابة، أوضح "غياب أندريه أيو ومشاركته لم تحدد بعد، ولكن لدينا دكة بدلاء قادرة على تعويض الغيابات".

وأشار للإصابات "اللاعب جون بوي لن يشارك في مباراة الغد أمام الكاميرون ولدينا خمس بدلاء في خط الوسط سوف يؤدون نفس مهامه بنجاح".

وأتم "لدينا فريق شاب ولدينا الحافز للفوز في المباراة أمام الكاميرون".