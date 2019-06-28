خاص فيديو في الجول – نجوم منتخب مصر يروون قصص مباريات خاضوها متحاملين على الإصابة

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 15:29

كتب : أحمد العريان

إبراهيم حسن

"حتى الآن أعاني من مشاكل في الكاحل بسبب تلك الإصابة. خضت مباراة ليبيريا بكاحل مكسور" هكذا تحدث إبراهيم حسن، فيما لعب أيمن يونس بعد إصابته بكسر في الجمجمة.

نجوم منتخب مصر تذكروا معنا قصص مباريات خاضوها متحاملين على إصابتهم، من أجل مصلحة الفريق.

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