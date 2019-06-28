خاص خبر في الجول – المصري يجدد لمهاجمه.. ويقترب من تمديد عقد القائد

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 15:13

كتب : أيمن عيد

أحمد ياسر مهاجم المصري

نجح النادي المصري في تمديد عقد أحمد ياسر مهاجم الفريق، فيما مازالت المفاوضات جارية لتمديد عقد لاعب الوسط.

أحمد ياسر

النادي : المصري

عمرو موسى

النادي : المصري

المصري
الدوري المصري

وقال أحمد ياسر في تصريحات لـ FilGoal.com: "وقعت رسميا عقود تمديد تعاقدي مع النادي المصري لمدة ٣ مواسم مقبلة، إذ ينتهى عقدي نهاية موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ و يضاف إليه المدة الجديدة".

وأضاف "جلسة التمديد لم تستمر سوى دقائق وافقت فيها على الفور للاستمرار مع النادي المصري، وهذا شرف كبير لي كأحد أبناء بورسعيد".

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ياسر أتبع "أتمنى تحقيق بطولة مع النادي المصري في عام إتمام عامه المائة، في ظل وجود دعم كبير من جماهير بورسعيد التي دائما ما تساند اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم".

وأتم "أبذل قصارى جهدي مع إيهاب جلال مدرب الفريق، وهو مدرب كبير ودائما ما يبعث لدينا الأمل ويرفع سقف طموحنا للوصول إلى مراكز متقدمة. النادي المصري وهذا ما يأمله الجميع".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أن الساعات الماضية شهدت تقاربا في وجهات النظر بين المصري وعمرو موسى لاعب وسط الفريق في مفاوضات التمديد.

وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة توقيع قائد الفريق عمرو موسى على عقود تجديده للنادي المصري أيضا.

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