مدرب الكاميرون: أثق في فريقي.. والضغوط أكثر على غانا

يرى كلارينس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن الضغوط تقع بشكل أكبر على كاهل منافسه غانا وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لدى غانا منتخب جيد وستكون مواجهة قوية. أثق في فريقي ولا أنظر لتاريخ مواجهات المنتخبين، ونحاول الاستعداد لمباراة الغد بشكل جيد".