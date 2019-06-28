مدرب الكاميرون: أثق في فريقي.. والضغوط أكثر على غانا

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 15:09

كتب : ياسر الشريف

كلارنس سيدورف - الكاميرون

يرى كلارينس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن الضغوط تقع بشكل أكبر على كاهل منافسه غانا وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لدى غانا منتخب جيد وستكون مواجهة قوية. أثق في فريقي ولا أنظر لتاريخ مواجهات المنتخبين، ونحاول الاستعداد لمباراة الغد بشكل جيد".

وعند سؤاله عن نجم النجوم السوداء أندريه أيو، أجاب "لا تسألوني عن أندريه أيو يمكنكم سؤال مدرب غانا عن ذلك".

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وأردف نجم أياكس وميلان وريال مدريد الأسبق "لا توجد مواجهة سهلة في هذه البطولة، واحتلال الصدارة بعد الجولة الأولى أمر رائع، والضغوط أكثر على منتخب غانا".

وعن زيارة أسطورة الأسود غير المروضة صامويل إيتو لمعسكر بلاده، أشار سيدورف "لقد كانت زيارة أخي إيتو للمران إيجابية الأثر للغاية علينا".

وأكمل متحدثا عن أسلوب لعب فريقه "الدفاع كوحدة واحدة والضغط من منتصف الملعب سر قوة الكاميرون. فخور أن أكون على رأس القيادة الفنية لهذه المجموعة الرائعة".

وفي ذات الجانب تحدث جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون قائلا: "إنها مباراة هامة ومفصلية في التأهل للدور القادم. قادرون على تحقيق الفوز وسنبذل قصارى جهدنا".

وأتم "ندخل مواجهة الغد بتركيز كبير ولكن دون أي خوف من غانا. المدرب منحنا - كلاعبي الوسط - نصائح خاصة قبل مواجهة غانا".

الكاميرون انتصرت على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بينما وقعت غانا في فخ التعادل أمام بنين بهدفين لمثلهما.

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