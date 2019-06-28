الخنيسي والبدري يقودان تونس.. وساسي يواصل الجلوس على الدكة أمام مالي

يغيب فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، عن تشكيلة بلاده تونس للمباراة الثانية على التوالي، في مواجهة مالي.

تونس تواجه مالي في استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس عن تشكيله لخوض اللقاء الثاني في منافسات أمم إفريقيا 2019، والذي شهد 3 تغييرات عن المباراة الماضية.

الحارس فاروق بن مصطفى الذي شارك أمام أنجولا جلس على مقاعد البدلاء ليلعب بدلا منه معز حسن حارس نيس الفرنسي.

وثنائي الترجي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري شاركا بشكل أساسي بدلا يوسف المساكني ورامي البدوي، فيما عاد وجدي كشريدة للعب كظهير أيمن بدلا من مركز الجناح.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: معز حسن.

الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي.

الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس السخيري - أنيس البدري - نعيم السليتي

الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري

وسقط نسور قرطاج في فخ التعادل أمام غزلان أنجولا بهدف لمثله في أولى جولات دور المجموعات، فيما انتصر نسور مالي على مرابطي موريتانيا بأربعة أهداف لهدف في أكبر فوز بالبطولة حتى الآن.

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