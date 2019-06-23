التشكيل - محرز وبونجاح يقودان هجوم ناري للجزائر ضد كينيا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 21:15

كتب : FilGoal

رياض محرز

يقود رياض محرز نجم منتخب الجزائر ضد كينيا في المباراة الأولى لمحاربو الصحراء في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

كينيا
الجزائر

ويلعب منتخب الجزائر ضد كينيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لأمم إفريقيا، في المباراة المقامة بملعب الدفاع الجوي.

ودفع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالقوة الضاربة لمحاربو الصحراء أمام كينيا.

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بإشراك بوغداد بونجاح نجم هجوم السد القطري أساسيا، ومعه كل من رياض محرز ويوسف البلايلي وسفيان فيجولي.

وجاء تشكيل الجزائر بالكامل كالآتي:

المرمى: رايس مبولحي.

الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي – بن العمري – رامي بن سبعيني.

الوسط: عدلان قديروة – إسماعيل بناصر – سفيان فيجولي.

الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف البلايلي.

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