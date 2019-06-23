انتظام النقاز في تدريبات الزمالك.. واجتماع بين الجهاز الفني للاتفاق على تفاصيل المعسكر

انتظم حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك في التدريبات الجماعية مساء اليوم الأحد.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وعاد النقاز من فترة الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني لفريق الزمالك.

وحضر النقاز إلى مقر النادي وانتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمباريات الدوري بعد أمم إفريقيا.

كما قاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول للزمالك تدريبات خاصة لحراس الفريق قبل انطلاق المران بساعة.

وشارك في التدريبات عمر صلاح ومحمد عبد المنصف ومحمد شريف.

واجتمع الجهاز الفني للزمالك برئاسة خالد جلال المدير الفني وعبد الحميد بسيوني المدرب العام وأيمن حافظ المنسق العام قبل انطلاق المران للاتفاق حول تفاصيل معسكر الفريق المقبل بأكتوبر.

ووضع الجهاز الفني خطط الإعداد للفريق في المعسكر قبل السفر لقبرص بعدها للدخول في معسكر مغلق.

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