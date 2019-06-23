راديو كتالونيا: ألفيش معروض على برشلونة.. و4 أسباب تمنع الصفقة

بعد 3 سنوات من رحيله الغاضب، يعود اسم داني ألفيش للارتباط بناديه الأسبق برشلونة من جديد.

إذاعة راديو كتالونيا ذكرت أن اللاعب عُرض على برشلونة، بعد أن أنهى ارتباطه بـ باريس سان جيرمان.

الإذاعة ذكرت أيضا أن النادي يقيّم الأمر، لكنها قال في الوقت نفسه أن عودته إلى برشلونة تبدو عملية معقدة للغاية.

السبب الأول هو تقدُم ألفيش في العمر، إذ يبلغ 36 عاما، ويبدو في الجزء الأخير من مسيرته الكروية.

بالإضافة إلى الطريقة التي رحل بها إلى يوفنتوس عام 2016، والتي شابها الكثير من التوتر مع إدارة النادي بسبب عدم تجديد تعاقده.

كما أنه ليس أولوية رياضية للنادي، فمركز الظهير الأيمن يبدو مستقرا في وجود الثلاثي: نيلسون سيميدو، سيرجي روبيرتو، موسى واجي.

أما السبب الرابع، هو أن مشاكل برشلونة تتركز في الجبهة اليسرى التي لا يوجد فيها سوى جوردي ألبا.

ألفيش انضم إلى برشلونة عام 2008 قادما من إشبيلية مقابل 35 مليون يورو، ليقضي 8 مواسم رائعة، توج خلالها في كل البطولات الممكنة.

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