مدرب ناميبيا: فخور بمستوانا أمام المغرب.. حزين مما حدث

تحدث ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا عقب خسارة فريقه أمام المغرب، مشيرا إلى "حزين للغاية بالخسارة بتلك الطريقة".

منتخب المغرب انتصر على ناميبيا بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من مواجهة المجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب ناميبيا: "استغرقنا العديد من الوقت للحضور إلى مصر والكل يعلم أننا في مجموعة الموت".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نحن الأقل حظا في المجموعة ولكنني فخور للغاية بالمستوى والأداء أمام المغرب".

وواصل "فخور بالمستوى وحزين لأننا لم نحصل على نقطة من المغرب، رغم أننا كنا نستحق العادل ولكن هدف عكسي حرمنا من ذلك".

وفاز أسود أطلس على ناميبيا بهدف نظيف، أحرزه إيتاموانا كيمويني في الدقيقة 88 من عمر المباراة بالنيران الصديقة في مرماه.

وفشل كيمويني في إبعاد عرضية حكيم زياش وسجلها داخل مرماه بعد نزوله بديلا بـ 8 دقائق فقط.

ويلعب منتخب المغرب يوم الجمعة المقبل أمام كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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