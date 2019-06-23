 التشكيل - في غياب ماني.. ثلاثي هجوم للسنغال أمام تنزانيا

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه لمواجهة تنزانيا في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب الجزائر وكينيا، وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي.

ويغيب النجم ساديو ماني لاعب ليفربول عن منتخب السنغال في هذه المباراة بسبب الإيقاف.

ويقود هجوم السنغال الثلاثي كيتا بالدي وإسماعيل سار ومباي نيانج.

وجاء تشكيل السنغال كالآتي:

المرمى: ميندي.

الدفاع: موسى وجاوي - ساليف ساني - خاليدو كوليبالي - يوسف سبالي.

الوسط: كيربين دياتا - إدريسا جايي - ألفريد نيداي -كيتا بالدي.

الهجوم: إسماعيل سار - مباي نيانج.

بينما جاء تشكيل تنزانيا كالآتي:

المرمى: مانولا.

الدفاع: رمضاهاني - دافيد ماونتيكا - يونداني - ميشيل.

الوسط: فيصل سالوم - مامادو يحيى - موسافا - بوكو - حميد ماو.

الهجوم: ساماتا.

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