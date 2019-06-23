رابح سعدان: منتخب الجزائر سيحقق اللقب الإفريقي لو فعل ذلك

الأحد، 23 يونيو 2019 - 17:34

كتب : FilGoal

الجزائر

شدد رابح سعدان المدرب التاريخي لمنتخب الجزائر على أن محاربو الصحراء يملكون فريقا يمكنه التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وانطلقت كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي، على أن يلعب المنتخب الجزائري ضد كينيا يوم الأحد ضمن المجموعة الثالثة.

وقال سعدان في تصريحات لجريدة الشروق الجزائرية: "الحديث عن التتويج باللقب طموح مشروع جدا، لأن كل منتخب يخوض منافسة كبيرة يجب عليه دائما أن يضع اللقب نصب أعينه أو على الأقل المضي بعيدا في المنافسة، وفي اعتقادي هذا الأمر ينطبق تماما على المنتخب الجزائري، خاصة وأن الأجواء تبدو رائعة داخل المجموعة والفريق متماسك".

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وأضاف "اللاعبون يدركون جيدا بأن الكثير من الصعوبات ستصادفهم خلال المنافسة، هناك أيضا لاعبون جدد سيكتشفون إفريقيا وظروفها للمرة الأولى، فضلا عن أن دورة مصر هي الأولى التي ستجري في فصل الصيف، وهي مرحلة حساسة جدا بعد موسم شاق خاضه اللاعبون، وهذا يتطلب تضحيات كبيرة".

وواصل "بخصوص التشكيل الحالي للمنتخب الجزائري، علينا أن نكون متفائلين، لأننا نحن نملك منتخبا محترما يضم أفضل اللاعبين على مستوى القارة، هناك منافسة شديدة في كل المراكز، وأعتقد بأنه لم يسبق لنا أن امتلكنا منتخبا من هذا النوع والجودة منذ فترة طويلة جدا".

وأردف "يجب علينا فقط الالتزام ببعض العوامل الضرورية قصد تحقيق النجاح المأمول، وأولها تسيير اللاعبين بشكل جيد، والتعامل جيدا مع الظروف التي تجري فيها المنافسة وتسييرها بحكمة وهدوء وذكاء".

وأتم "فيما يخص تحقيق اللقب أظن بأن ذلك يبقى واردا جدا، لأننا نمتلك امكانات بشرية وتنظيمية في المستوى، وكل الظروف متوفرة للتألق، خاصة من ناحية الاستقرار على المستوى الفني، والاستعداد الجيد وكذا خوض مباريات ودية في المستوى، التحضيرات للكان جرت في ظروف جيدة، على كل المستويات، خاصة فيما يخص وضع المنتخب في أفضل الظروف".

ويستهل منتخب الجزائر كأس الأمم بمواجهة كينيا، قبل مباراة القمة ضد السنغال والجولة الثالثة ضد تنزانيا.

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