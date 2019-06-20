رئيس كاف مدافعا عن نفسه: زيادة فرق كأس إفريقيا لا يعني ارتفاع عائد بث البطولة

دافع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نفسه أمام من يتهمه بعدم منح مصر نصيبها كاملا من عائد بث بطولة كأس إفريقيا 2019.

وقال أحمد المنتمي لمدغشقر في مؤتمر صحفي يوم الخميس:"لا علاقة بين حق البث الفضائي وزيادة فرق البطولة، شركة لاجارديير اشترت الحقوق منذ سنوات ونفاوضها الآن لإعادة تقييم الأمور رغم صعوبة ذلك لأن العقود موقعة بالفعل".

واستمر أحمد "أسمع دائما عن فساد في كاف لذلك طالبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل لمراجعة الأمور، أثق أن كل شيء يسير بصورة طيبة ولا يوجد فساد وعلى الجميع انتظار ما ستقوله لجنة فيفا".

وأتم "هناك أكاذيب روجت ضد كاف ولجانه كلها غير صحيحة، الكل سيرى سلامة الاتحاد في الأيام المقبلة".

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وكان عمرو فهمي، السكرتير العام السابق لكاف، اتهم أحمد بعدم منح مصر حقها كاملا من عائد بث البطولة معللا أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا يزيد أرباح البث التلفزيوني.

وعلى استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة تنطلق النسخة رقم 32 من كأس إفريقيا والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 فريقا ولأول مرة في منتصف العام الميلادي.

وتستضيف مصر العرس القاري بعدما اختارها كاف عوضا عن الكاميرون التي لم تلق استعداداتها لتنظيم البطولة قبولا لدى مسيري الاتحاد الإفريقي.

وتبدأ البطولة بمواجهة الفراعنة لمنتخب زيمبابوي في مستهل مباريات المجموعة الأولى.

وبات ملعب القاهرة في أبهى حلة لاستضافة الجمهور وافتتاح البطولة بعد تجديده. والاستاد ضمن 6 ملاعب تحتضن مباريات كأس إفريقيا.

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