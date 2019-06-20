أزمة مكافأت تؤجل سفر بعثة الكاميرون إلى مصر للدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية

تأجل سفر بعثة المنتخب الكاميروني إلى مصر للدفاع عن اللقب قبل بداية كأس الأمم الإفريقية بسبب رفض اللاعبين السفر قبل الحصول على مكافأتهم.

رفض لاعبو الأسود الكاميرونية جاء بسبب عدم حصولهم على 40 مليون فرنك إفريقي من أجل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وهدد القائد إيريك شوبو موتينج وزملائه بمقاطعة البطولة بعدما أرسلوا خطابا للسلطات الرياضية في الكاميرون.

وزير الرياضة في الكاميرون أدان موقف اللاعبين قائلا: "لقد حصل كل لاعب على 20 مليون فرنك كمكافأة وقد تم دفع هذه المكافأة بالكامل في حساباتهم".

"من الواضح أن اللاعبين يضعون تهديدهم قيد التنفيذ، في حين كان هناك اعتقاد بأن القضية تم حلها من خلال تنظيم حفل وداع تم تنظيمه من أجلهم، لكنهم رفضوا احترام ما قام به الاتحاد".

لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وزملائه حصلوا على 20 مليون فرنك كمكافأة على المشاركة في البطولة لكنهم يطالبون مضاعفة الرقم إلى 40 مليون قبل التوجة لمصر.

ووفقا لبعض التقارير فإن مكافأة الفوز باللقب فسيتم دفع 54.5 مليون فرنك إفريقي لكل لاعب.

ولم يتحدد موعد مغادرة اللاعبين من العاصمة ياوندي إلى الإسماعيلية من أجل خوض نهائيات البطولة.

الكاميرون تشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة 19، وتسعى لحصد لقبها السادس بعد نسخ 1984، 1988، 2000، 2002، 2017.

حامل اللقب يخوض مباراته الأولى في مواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو على استاد الإسماعيلية الذي يستضيف أيضا المباراة الثانية أمام غانا يوم 29 يوليو، والمباراة الثالثة أمام بنين يوم 2 يوليو.

قرار حامل اللقب يأتي في التوقيت ذاته الذي أبدى فيه بعض لاعبي منتخب زيمبابوي في عدم خوض المباراة الافتتاحية (طالع التفاصيل).

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