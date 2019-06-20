فيصل فجر: مستعد للموت في الملعب من أجل المغرب.. والنهائي هدفنا

"مستعد للتضحية بحياتي من أجل منتخب المغرب" هكذا بدأ المغربي فيصل فجر حديثه قبل خوض فريقه لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتنطلق البطولة في مصر يوم الجمعة، في ظل سعي منتخب المغرب لاستعادة اللقب الغائب منذ 1976.

وقال فجر في تصريحات أبرزها موقع سبور 360 المغربي: "لا ضغوط علينا، نحن نعلم أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، لقد استعدينا بشكل جيد".

وأضاف "نسعى إلى الذهاب إلى أقصى حد ممكن في الأمم الإفريقية. وفقا للمتتبعين للشأن الكروي، نحن واحدة من الفرق المرشحة للظفر بلقب كأس امم إفريقيا".

وأوضح اللاعب المغربي قائلا: "أنا مستعد للموت في الملعب من أجل قميص المنتخب الوطني. عندما أرتدي القميص المغربي. هناك شيء يتجاوزني وذلك يجعلني قويا داخل الملعب".

وتابع "سنبذل قصارى جهدنا لأخذ المغرب إلى أقصى حد ممكن. لا أريد أن أقول بلوغ دور نصف النهائي أو الدور ربع النهائي، بل الدور النهائي، "لماذا لا النهائي؟" أنا لست غبيا.. أريد أن أذهب إلى النهائي. مع كل الاحترام لكل الفرق الأفريقية المشاركة، فأنا أقول للجميع أن المنتخب المغربي لن يحيد عن الفوز باللقب".

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

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من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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