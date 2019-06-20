رسميا - أتليتكو مدريد يضم ماركوس يورينتي

الخميس، 20 يونيو 2019 - 13:22

كتب : FilGoal

ماركوس يورنتي

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني رسميا توصله لاتفاق لضم ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وقال الروخيبلانكوس عبر موقعهم الرسمي إنه تم الاتفاق مع الدولي الإسباني وناديه على ضم اللاعب لمدة 5 سنوات مع تبقي خضوع يورينتي للكشف الطبي.

"إنه لاعب وسط بقدرات على اللعب كقلب دفاع، يقوم بعمل رائع على صعيد وسط الملعب أو الدفاع، ويتمتع بمقدرة كبيرة على إيقاف الخصوم". هكذا وصف الموقع الرسمي لأتليتكو اللاعب.

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ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة الصفقة التي أشارت تقارير إلى أنها تقدر بـ40 مليون يورو.

صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته بين صفوف ناشئي ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة في صيف 2016 ليصبح معهم واحد من أكثر لاعبي الدوري الإسباني استعادة للكرة من الخصوم.

وعاد اللاعب من جديد إلى صفوف الملكي مع صيف 2017 ولكنه طوال تلك الفترة لم يتمكن من الحصول على دقائق المشاركة الكافية، قبل أن ينتقل إلى الجار اللدود.

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