ميسي: سنلعب على أرواحنا أمام قطر

الخميس، 20 يونيو 2019 - 09:50

كتب : FilGoal

الأرجنتين - ميسي

رغم البداية المتواضعة لمنتخب التانجو في كوبا أمريكا 2019 بحصده نقطة وحيدة من أول جولتين، إلا أن ليونيل ميسي نجم برشلونة يثق في التأهل للدور ربع النهائي قبل مواجهة مصيرية أمام العنابي بطل آسيا.

وقال ميسي مسجل هدف تعادل الأرجنتين أمام باراجواي يوم الخميس:"مقتنعون أننا سنفوز بالمباراة المقبلة. علينا مواصلة العمل والتطور. صراحة، محبطون نوعا ما لعدم قدرتنا على اقتناص فوز يدفعنا للأمام. كنا نعرف أن المباراة صعبة، لازلنا نتطلع لأفضل توليفة من اللاعبين، لأفضل أداء، لنواصل المسيرة".

وواصل قائد الأرجنتين في تصريحات صحفية "اللاعبون يتألمون لما حدث لأننا لم نفز واليوم كان مهما جدا بالنسبة لنا. نعرف أن علينا الفوز بالمباراة المقبلة من أجل التأهل. نعرف أننا سنلعب على أرواحنا. سيكون جنونا إذا خرجنا من دور المجموعات، الذي يتأهل منه تقريبا 3 فرق. لا أشك في قدرتنا على التأهل".

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بعد السقوط أمام كولومبيا والتعادل أمام باراجواي بات لزاما على رفاق ميسي نجم برشلونة أن يفوزوا على قطر بطلة كأس آسيا 2019.

ولتضمن الأرجنتين حضورها في الدور ربع النهائي لابد أن تهزم قطر وألا تفوز باراجواي على كولومبيا. وإلا ستنتظر نتائج المجموعتين الأولى والثالثة أملا في العبور إلى دور الـ8 كفريق من أفضل اثنين يحتل المركز الثالث.

وقدمت الأرجنتين أداء مخيبا حتى اللحظة في البطولة القارية التي تستضيفها البرازيل.

وسجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في البطولة من ركلة جزاء استعان الحكم بالفيديو لاحتسابها.

الأرجنتين كوبا أمريكا ميسي

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