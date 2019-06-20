مؤتمر ساري - البدء بدوري الأبطال كهدف لـ يوفنتوس.. ومساعدة رونالدو على المزيد من الأرقام القياسية

في أول مؤتمر صحفي له مع فريقه الجديد كان واضحا في كلماته وأهدافه. ماوريسيو ساري وضع كأس دوري أبطال أوروبا نصب أعين الجميع في مدينة تورينو، ورفع من راية التحدي.

المدرب المتوج بالدوري الأوروبي رفقة تشيلسي الموسم المنقضي تولى مهمة البيانكونيري بشكل رسمي لمدة 3 سنوات، وفي مؤتمر تقديمه تحدث عن العديد من الأمور كان أبرزها تدريب كريستيانو رونالدو، وهدف دوري الأبطال المنشود.

ساري استهل مؤتمره بالحديث عن الفارق بين إيطاليا وإنجلترا، قائلا: "في إنجلترا عندما تدور ترى المشجعين والأطفال محيطين بك، نحن لدينا نواقص من الناحية التقنية ولكن الأهم هو العقلية مع قدوم مدربين رائعين، هنا (أنطونيو) كونتي و (كارلو) أنشيلوتي. أؤمن أن السنوات القادمة ستكون مزدهرة لإيطاليا".

وأضاف "من المهم أن تحظى بعقلية الفوز في يوفنتوس، من الواضح أن دوري الأبطال هنا هو هدف مهم لذلك يجب أن نبدأ بذلك اللقب كهدف لنا، لكن لا يجب أن ننسى أن هناك ثمانية أندية على أعلى مستوى تتنافس لهذا اللقب، لذلك يجب أن لا نضع هذا اللقب كشيء مضمون".

وعن الطريقة التي سيلعب بها مع السيدة العجوز، أشار "علي أولا دراسة خصائص اللاعبين هنا والحديث مع كل واحد منهم بشكل خاص، علينا أن نرى من اللاعبين القادرين على إحداث الفرق".

وأكمل "لعبت 4-3-1-2 من قبل ثم 4-3-3 لكن في تشيلسي كان علينا وضع خططنا حول (إدين) هازارد لأنه اللاعب القادر على إحداث الفارق. سنرى".

وبشأن تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أجاب ماوريسيو "لقد دربت لاعبين رائعين على مدى مسيرتي لكن مع رونالدو أنت تدرب أفضل لاعب في العالم، هو لاعب حطم كل الأرقام وأنا أريد مساعدته على تحطيم المزيد منها".

وأردف "من العاطفي بالنسبة لي أن أكون هنا، لقد مررت بالدرجة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى ثم الدوري الإنجليزي لأصل إلى يوفنتوس، أنا قادم من تشيلسي وهو ناد كبير آخر لكنه لا يملك نفس تاريخ اليوفي الكبير".

وعن إن كان قدومه إلى مدينة تورينو هو خيانة لفريقه الأسبق نابولي، أوضح "قضيت ثلاث سنوات هناك واخترت الصيف الماضي التدريب في الخارج كاحترام لهم لكن عندما قررت العودة لإيطاليا تلقيت عرضا من يوفنتوس وهذا كل شيء".

وبرر "أحاول تقديم كل ما لدي في أي ناد أدربه، وسأفعل نفس الشيء بهذه الألوان".

وتابع حديثه عن فريقه الجديد "الوحدة التي رأيتها في يوفنتوس مهمة جدا لي، في النهاية أن تعمل في ناد يسمح لك بتقديم كل ما لديك يجعل هناك رابطا عاطفيا بين الناس، كل ما احتاجه هو 3 اجتماعات معهم لأرى مدى قوة عقليتهم وهذا شيء رائع لي".

رقم أريد مساعدة رونالدو على تحقيقه؟ "لقد سبق وأن دربت لاعب أصبح الهداف التاريخي للدوري في موسم واحد (جونزالو إييجواين)، وأريد فعل ذلك من جديد مع رونالدو، ذلك سيكون رائعا لي".

وعن إمكانية لعب الثنائي رونالدو وباولو ديبالا معا -على عكس ما فعله المدرب السابق ماسيمو أليجري - أجاب بدبلوماسية "عندما يمتلك لاعب كرة قدم خصائص رونالدو أو ديبالا فهو بإمكانه أن يلعب في أي دور، ما يتغير هو كيفية القيام بذلك الدور وضرورة تأقلم الفريق حول تلك الخصائص".

وأتبع "أعتقد أن التستمتاع بالكرة التي أقدمها ليس مناقضا لتحقيق الفوز، إذا تمكن فريق من الاستمتاع فذلك سيكون حافزا إضافيا لتحقيق الفوز. هناك مدربون يحققون الفوز بطرق مختلفة لكن هذا هدف يمكن تحقيقه بطرق مختلفة، لذلك يجب أن يؤمن كل فرد بطريقته".

واختتم مؤتمره مازحا عن إمكانية ارتداء بذلة رسمية وهو ما لا يفضله "المهم بالنسبة لشخص مثلي هو ألا أخرج عاريا، سأتحدث مع النادي بخصوص الأمر، وبالتأكيد سارتدي الزي الذي يريدون مني ارتدائه عند تمثيل النادي".

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