المنتخب بألوان علم مصر في افتتاح أمم إفريقيا أمام زيمبابوي

يرتدي المنتخب الوطني في مباراته غدا أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية زيه التقليدي بألوان العلم المصري.

وسيرتدي لاعبو مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما بنفسجيا.

ويرتدي المنتخب الزيمبابوي طاقما أصفر وحارس مرماه سيلعب بالطاقم الأزرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الخميس وتم خلاله التشديد على الالتزام بمواعيد حضور الفريقين لاستاد القاهرة الذي ستقام عليه المباراة في العاشرة مساء.

ويلعب مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

اختر تشكيل مصر لمواجهة زيمبابوي في الافتتاح:

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