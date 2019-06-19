معسكران مغلقان للزمالك داخليا وخارجيا.. وتحديد عدد المباريات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 20:08

كتب : أحمد شوقي

أيمن حفني - حسن مجدي - الزمالك - حرس الحدود

استقر الجهاز الفني للزمالك على إقامة معسكرين للفريق واحد داخلي وآخر خارجي استغلالا لفترة توقف الدوري بسبب انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقرر المدير الفني للفريق خالد جلال دخول الفريق معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء المقبل في مدينة السادس من أكتوبر ويستمر لأربعة أيام.

وسيتخلل ذلك المعسكر إقامة مباراة ودية وحيدة.

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كما استقر خالد جلال على خوض معسكر خارجي في قبرص يتخلله إقامة أربع مباريات ودية.

وسينطلق ذلك المعسكر في الأول من شهر يوليو المقبل.

وشهد مران الزمالك اليوم الأربعاء انتظام أحمد مدبولي وعبد الله جمعة في التدريبات عقب حصولهما على راحة سلبية من مران أمس الثلاثاء.

كما انتظم في المران محمد إبراهيم.

وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في الجيمانزيوم وأدى محمود عبد العزيز تدريبات تأهيلية لشعوره بالإجهاد في العضلة الأمامية.

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