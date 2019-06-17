بعثة منتخب أوغندا تصل القاهرة

وصلت بعثة منتخب أوغندا إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان المنتخب الأوغندي وصل إلى القاهرة قادما من أبو ظبي حيث كان يقيم معسكرا هناك تخلله الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد في لقاء ودي.

ويلعب المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى رفقة كل من مصر وزيمبابوي والكونغو.

ويبدأ منتخب أوغندا مشواره في البطولة بملاقاة الكونغو يوم السبت المقبل ثم يلاقي زيمبابوي الأربعاء الذي يليه.

ويتم منتخب أوغندا مشواره في دور المجموعات بملاقاة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور في الـ30 من شهر يونيو الجاري.

وجاءت قائمة منتخب أوغندا كالتالي:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي)

الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي)

الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)

الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري)

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