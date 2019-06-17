سكاي: تشيلسي يرفض عرضين من أتليتكو مدريد وبرشلونة لـ ويليان

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي عرضين من برشلونة وأتليتكو مدريد للحصول على خدمات البرازيلي ويليان.

الناديان قدّما عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي البرازيلي المشارك في كوبا أمريكا حاليا.

وينتهي عقد ويليان مع البلوز بنهاية الموسم المقبل ليحق له الرحيل بدون أي مقابل حال لم يجدد تعاقده مع النادي اللندني.

ويرفض تشيلسي بيع اللاعبين نظرا لعدم قدرة النادي على تعويض الراحلين بسبب منعهم من إتمام التعاقدات من الاتحاد الدولي "فيفا".

وما يُزيد من صعوبة رحيل اللاعب البالغ 30 عاما أيضا رحيل إدين هازارد لصفوف ريال مدريد مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.

وكان برشلونة قد قدّم عروضا سابقة بقيمة تصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني، من أجل البرازيلي ورفضتها إدارة النادي اللندني.

البرازيلي شارك الموسم المنصرم في تسجيل 8 أهداف وصناعة 14 خلال 56 مباراة توج فيها بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي.

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