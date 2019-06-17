سكاي: تشيلسي يرفض عرضين من أتليتكو مدريد وبرشلونة لـ ويليان

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 20:35

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح - ويليان - ليفربول - تشيلسي

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي عرضين من برشلونة وأتليتكو مدريد للحصول على خدمات البرازيلي ويليان.

الناديان قدّما عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي البرازيلي المشارك في كوبا أمريكا حاليا.

وينتهي عقد ويليان مع البلوز بنهاية الموسم المقبل ليحق له الرحيل بدون أي مقابل حال لم يجدد تعاقده مع النادي اللندني.

أخبار متعلقة

الوداع.. هازارد: اتخذت أصعب قرار.. وأتمنى مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال رسميا – تشيلسي يستأنف ضد عقوبة المنع من التعاقدات في المحكمة الرياضية تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل تقرير: تشيلسي يريد كوتينيو بديلا لهازارد

ويرفض تشيلسي بيع اللاعبين نظرا لعدم قدرة النادي على تعويض الراحلين بسبب منعهم من إتمام التعاقدات من الاتحاد الدولي "فيفا".

وما يُزيد من صعوبة رحيل اللاعب البالغ 30 عاما أيضا رحيل إدين هازارد لصفوف ريال مدريد مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.

وكان برشلونة قد قدّم عروضا سابقة بقيمة تصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني، من أجل البرازيلي ورفضتها إدارة النادي اللندني.

البرازيلي شارك الموسم المنصرم في تسجيل 8 أهداف وصناعة 14 خلال 56 مباراة توج فيها بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي.

اقرأ أيضا:

أيمن يونس لـ في الجول: أعتقد أن هذه ستكون اختيارات أجيرى أمام زيمبابوي.. وفرصة وليد سليمان

هل تتذكر مسجلي أهداف مصر في كأس إفريقيا 2008؟

فيديو في الجول - كيف تصل إلى ملاعب القاهرة في أمم إفريقيا

المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي

كيف حرمت السياسة نيجيريا من السيطرة على إفريقيا في التسعينات

تشيلسي برشلونة ويليان

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيان رسمي - "كنا مستعدين للصبر عليه ليصبح إداريا عظيما".. روما يرد على توتي 12 دقيقة | أوروبا
زامبيا ٩٣.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم 35 دقيقة | مصر 2019
بعثة منتخب أوغندا تصل القاهرة 44 دقيقة | مصر 2019
سكاي: تشيلسي يرفض عرضين من أتليتكو مدريد وبرشلونة لـ ويليان 48 دقيقة | أوروبا
فكري صالح: أحمد الشناوي الأحق بحراسة مرمى مصر في كأس الأمم 58 دقيقة | مصر 2019
بعد مورييل.. أوروجواي تخسر مجهودات لاعبها في كوبا أمريكا ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك