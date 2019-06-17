فكري صالح: أحمد الشناوي الأحق بحراسة مرمى مصر في كأس الأمم

قال فكري صالح مدرب حراس مرمى وادي دجلة السابق إن أحمد الشناوي هو الأحق بحراسة عرين المنتخب في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز مصر

وتحدث فكري صالح لبرنامج "إفريقيا يا مساء الأنوار" المذاع عبر "إنرجي" قائلا: "أحمد الشناوي لديه خبرات دولية كبيرة وهو الأحق بحراسة مرمى المنتخب حاليا".

وأضاف "الشناوي خاض أكثر من 34 مباراة دولية مقابل 4 لمحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد الشناوي كذلك حارس مميز".

قبل أن يستدرك فكري صالح حديثه المقتضب ويتم "لكن بالنسبة لي فأحمد الشناوي خاض مباريات كثيرة مع منتخب الشباب والأوليمبي والأول ويستحق أن يكون أساسيا في البطولة".

ويبدأ منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبلة بملاقاة زيمبابوي في الجولة الافتتاحية للبطولة.

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