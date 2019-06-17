سكاي: كريستال بالاس رفض عرضا من يونايتد لضم بيساكا.. هذه طلباتهم

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 19:26

كتب : FilGoal

بيساكا

رفض كريستال بالاس عرضا من مانشستر يونايتد لضم آرون وان بيساكا الظهير الأيمن للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الاثنين أن يونايتد قدم عرضا مقابل 35 مليون جنيه إسترليني لضم بيساكا هذا بالإضافة لـ15 مليون أخرى كحوافز.

وأوضح التقرير أن بالاس يريدون الحصول على 50 مليون إسترليني بالإضافة للحوافز.

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ولم يضم يونايتد خلال الصيف الجاري سوى دانييل جيمس قادما من سوانزي سيتي.

وشارك بيساكا صاحب الـ21 عاما مع بالاس خلال الموسم الماضي في 39 مباراة في كل البطولات ولم يسجل فيهم أي هدف وصنع أربعة أهداف.

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