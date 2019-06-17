بيان رسمي - بنفيكا ينفي توصله لاتفاق مع أتليتكو مدريد بشأن جواو فيليكس

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 18:38

كتب : إسلام أحمد

جواو فيليكس - بنفيكا

نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

جواو فيليكس

النادي : بنفيكا

بنفيكا

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما (طالع التفاصيل).

الجناح البرتغالي الشاب يمتلك عقدا ساريا مع نسور لشبونة ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.

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بطل الدوري البرتغالي أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية.

النادي شدد على أن تقارير صحيفة "أبولا" البرتغالية غير صحيحة وأنها سخيفة ولديها نوايا متعمدة بوضوح لسمعة وكرامة بنفيكا.

فيليكس ناشئ بنفيكا الذي خطف الأنظار هذا الموسم، سجّل 20 هدفا وصنع 11 آخرين في 43 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي خلال 2018\2019.

اللاعب انضم إلى منتخب البرتغال وشارك دوليا للمرة الأولى أمام سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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