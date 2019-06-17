أبولا: أتليتكو مدريد يتعاقد مع فيليكس خلال ساعات

بعد أن ارتبط اسمه بـ مانشستر سيتي، يدخل أتليتكو مدريد على الخط بشكل قوي وفعّال في صفقة جواو فيليكس.

صحيفتا أبولا وريكورد البرتغاليتان ذكرت أن النادي الإسباني سيتعاقد مع مهاجم بنفيكا الشاب خلال ساعات، تقرير تم تأكيده بواسطة صحيفتي ماركا وأس الإسبانيتين.

اللاعب موجود في العاصمة مدريد بالفعل للتفاوض على بنود العقد مع أتليتكو مدريد رفقة وكيله جورجي مينديش.

الصفقة ستكلف أتليتكو مدريد 120 مليون يورو، ليصير أغلى لاعب في تاريخ النادي، محطما رقم توماس ليمار الذي حضر في الموسم الماضي قادما من موناكو مقابل 70 مليون يورو.

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ووفقا لمصادر برتغالية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما سيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 6 ملايين يورو.

فيليكس ناشئ بنفيكا الذي خطف الأنظار هذا الموسم، سجّل 20 هدفا وصنع 11 آخرين في 43 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي خلال 2018\2019.

اللاعب انضم إلى منتخب البرتغال وشارك دوليا للمرة الأولى أمام سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وينتظر أتليتكو مدريد تقاضي مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لرحيل نجمه أنطوان جريزمان الذي أعلن في وقت سابق انتهاء أيامه مع الروخبيلانكوس.

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