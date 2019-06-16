حمد الله: كنت أتمنى تمثيل المغرب في أمم إفريقيا.. ولكن الحلم تأجل

الأحد، 16 يونيو 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - المغرب

أعرب عبد الرزاق حمد الله عن شعوره بالحزن لعدم مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وكتب حمد الله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد تأجل حلم تمثيل وطني في كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "لكن هذا الحلم لم يضيع".

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هداف الدوري السعودي ونجم نادي النصر أكمل "بالتوفيق لمنتخبا الوطني وشكرا لمساندة الجماهير".

واستبعد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب مهاجم النصر السعودي من قائمة أسود الأطلسي للمشاركة في أمم إفريقيا.

وقرر رينار ضم عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من عبد الرزاق حمد الله "الذي غادر المعسكر بسبب غضبه من طريقة تعامل اللاعبين معه". (طالع التفاصيل)

حمد الله أنهى الموسم الماضي متوجا بلقب الدوري السعودي مع فريق النصر ومسجلا 34 هدفا كأثر لاعب في تاريخ المسابقة يحرز أهدافا في موسم واحد.

وخسر منتخب المغرب مباراتين وديتين قبل أمم إفريقيا أمام جامبيا بهدف دون رد وضد زامبيا بنتيجة 3-2.

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المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويبدأ مشوار المنتخب المغربي بمواجهة ناميبيا في الـ 23 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام كوت ديفوار، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جنوب إفريقيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

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عبد الرزاق حمد الله المغرب أمم إفريقيا

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