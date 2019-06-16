خاص منصب جديد لـ نبيل محمود يُقرب بسيوني من جهاز خالد جلال

الأحد، 16 يونيو 2019 - 21:18

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش يحتفل بهدف الزمالك في النصر مع نبيل محمود

يستعد نبيل محمود المدرب العام في جهاز خالد جلال في الزمالك، لتولي منصب مدير قطاع الناشئين في النادي، حسبما علم FilGoal.com.

مجلس إدارة نادي الزمالك استقرت بشكل شبه نهائي على هيكل قطاع الناشئين في النادي والذي يرأسه غانم سلطان.

محمود الخواجه سيكون مدير المدرسة الأساسية في قطاع الناشئين وهو المنصب الذي كان سيتولاه أيمن عبد العزيز ولكن تم الاستقرار على تبادل في مراكز القطاع.

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أيمن عبد العزيز سيكون المدير الفني لقطاع الناشئين، والخواجه سيكون مدير المدرسة الأساسية في القطاع، إلى جانب تولي وليد عبد اللطيف مسؤولية المدير الفني للمدرسة الأساسية للناشئين بلا من توليه منصب المدير الفني للقطاع بالكامل.

نبيل محمود سيتولى منصب مدير قطاع الناشئين في النادي، حسبما علم FilGoal.com وهو الأمر الذي يُقرب عبد الحميد بسيوني من منصب المدرب العام في جهاز خالد جلال.

مصدر مسؤول في الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "عبد الحميد بسيوني مرشح للعمل في جهاز خالد جلال بدلا من نبيل محمود".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "طُرح الاسم من قبل رئيس الزمالك وسيتم عرض الأمر على خالد جلال لمعرفة قراره".

وواصل "في حالة وافق خالد جلال على تواجد عبد الحميد بسيوني، سيحل بدلا من نبيل محمود، وإذا لم يوافق سيبقى الوضع كما هو عليه".

وأتم "خالد جلال هو من سيقرر مصير جهازه الفني".

وعمل عبد الحميد بسيوني كمدير لمدرسة الكرة في الزمالك في وقت سابق.

وكانت أخر تجربة تدريبية لعبد الحميد بسيوني كمديرا فنيا لفريق حرس الحدود.

ويحتل الزمالك المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي، في صراعه مع المارد الأحمر على لقب الدوري.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة من هنا

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