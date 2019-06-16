تكون المباراة في قمة إثارتها، ويفسدها إخراج سيء، فهل سنرى هذا الأمر أيضا في أمم إفريقيا؟

FilGoal.com يستعرض أهمية الإخراج في مباريات كرة القدم، وكيف ستظهر مباريات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

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Motion Graphics: Mahmoud Abdallah

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