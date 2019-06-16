خاص فيديو في الجول – أشياء سنراها لأول مرة في إخراج مباريات أمم إفريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 - 19:13

كتب : زكي السعيد

الإخراج في كرة القدم

تكون المباراة في قمة إثارتها، ويفسدها إخراج سيء، فهل سنرى هذا الأمر أيضا في أمم إفريقيا؟

FilGoal.com يستعرض أهمية الإخراج في مباريات كرة القدم، وكيف ستظهر مباريات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

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Motion Graphics: Mahmoud Abdallah

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