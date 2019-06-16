محمد فضل: مطرب مصري مفاجأة في افتتاح أمم إفريقيا

كشف محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية تفاصيل خاصة بحفل افتتاح البطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وقال محمد فضل: "هناك اجتماعات خلال ساعات بين اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لوضع الرتوش النهائية لحفل الافتتاح".

وأضاف في تصريحاته الإذاعية مع برنامج (مساء الأنوار يا إفريقيا) "أغنية الافتتاح ستكون بـ 3 لغات وهي العربية والفرنسية والإنجليزية".

وواصل "المطرب المصري سيكون مفاجأة. وهو مطرب مصري كبير".

وتابع "إلى جانب سيكون هناك مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية".

وأتم "شركة إعلام المصريين هي المسؤولة عن حفل الافتتاح وتنظيمه وهذا يدعو للاطمئنان".

أمم إفريقيا 2019 تنطلق يوم الجمعة المقبل بمواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي.

مواجهة تقام في العاشرة مساءً على ملعب القاهرة وتجمع المنتخب المصري أمام منتخب زيمبابوي.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2008؟

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