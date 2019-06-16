تقرير تونسي: مدرب الترجي يطرد لاعبه من الملعب بسبب حركة غير أخلاقية ضد الجماهير

الأحد، 16 يونيو 2019 - 18:44

كتب : FilGoal

مجدي تراوي - معين الشعباني - الترجي

رغم تتويج الترجي التونسي بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة، إلا أن الجولة الأخيرة من الدوري شهدت واقعة مثيرة في لقاء الترجي والبنزرتي.

الترجي خسر بهدفين مقابل هدف أمام البنزرتي في الجولة الأخيرة من الدوري التونسي يوم السبت الماضي. خسارة لم تُغير من واقع تتويج الترجي باللقب.

لكن المباراة التي لا تؤثر نتيجتها على أي شيء، شهدت واقعة مثيرة بطلها معين الشعباني مدرب الترجي وبلال الماجري مهاجم الفريق.

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بلال الماجري مهاجم الترجي أشار بحركة غير أخلاقية لبعض من جماهير الترجي بسبب تعرضه لعبارات سب وقذف على خلفية إهداره فرصة محققة قبل نهاية المباراة، وفقا لقناة "نسمة" التونسية.

ما فعله بلال الماجري، تسبب في غضب معين الشعباني مدرب الترجي الذي قرر طرد اللاعب من الملعب.

قرار معين الشعباني مدرب الترجي جاء على الرغم من إجرائه للتغييرات الثلاثة في المباراة، ولكنه لم يقبل ما فعله بلال الماجري ليطرده من الملعب.

مهاجم الترجي صاحب الـ 23 عاما من المنتظر أن "يُحال على مجلس التأديب التابع للفريق في انتظار العقوبة التي ستتخذ في شأنه"، وفقا لصحيفة (الرقمية) التونسية.

وينتهي عقد بلال الماجري مع الترجي مع نهاية الشهر الحالي.

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