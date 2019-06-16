قرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين ياسر سالم نائب رئيس النادي السابق في منصب مدير الكرة.

وعلم FilGoal.com إن قرار التعيين جاء بناءً على طلب إيهاب جلال المدير الفني لـ المصري.

إيهاب جلال طلب تعيين ياسر سالم في منصب مدير الكرة، قبل أن يوافق مجلس الإدارة، حسبما علم FilGoal.com.

ياسر سالم نائب رئيس النادي السابق تقدم باستقالته من منصبه في يونيو من العام الماضي، دون إيضاح الأسباب.

والآن يستعد ياسر سالم للعودة من جديد للعمل في المصري ولكن في منصب مدير الكرة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق تواصل إيهاب جلال مع ياسر سالم حين توليه منصب المدير الفني للنادي المصري خلال منتصف الموسم المنقضي لإقناعه بتولي المنصب، نظراً لثقته الكبيرة فيه، حيث تجمعهما صداقة قوية بجانب خبرة ياسر سالم الكبيرة في العمل الإداري داخل الفريق الأول لفترات طويلة منذ كان إيهاب جلال لاعبا في صفوف المصري.

وطلب سالم وقتها تأجيل الموافقة على هذا الطلب لحين نهاية الموسم، والآن اتخذ قراره بالعودة.

وتولى إيهاب جلال تولى تدريب المصري منتصف الموسم الماضي، ليصعد به من مراكز الهبوط إلى المركز الرابع والتأهل للكونفدرالية الإفريقية للموسم الرابع على التوالي.

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