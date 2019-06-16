خاص علاء نبيل يكشف عن نبأ سيئ نقله الجوهري للاعبيه وتسبب في الفوز بإفريقيا 98

الأحد، 16 يونيو 2019 - 16:58

كتب : أحمد العريان

علاء نبيل

لم ترشحهم الجماهير لتخطي الدور الأول، فهبطوا من طائرة العودة حاملين كأس البطولة.

كأس الأمم الإفريقية 1998، واحدة من الإنجازات التي فاجأت المتابع المصري، ويبدو أنها فاجأت أيضا بعض اللاعبين الذين ظفروا باللقب.

يسترجع علاء نبيل مساعد المدرب الراحل محمود الجوهري في تلك البطولة خلال حديثه لـ FilGoal.comكيف تعامل الجنرال بذكاء شديد مع معنويات لاعبيه المنخفضة.

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ويقول علاء نبيل: "أخبرني أحد اللاعبين المصابين بأمر خطير للغاية، وهو أن اللاعبين يشعرون بالملل وبدأوا في مناقشة توديع البطولة من المباراة المقبلة حتى يسافرون (إلى مصر)".

ويضيف: "أوصلت هذه المشكلة للجوهري وأخبرته بها".

وواصل: "ليجتمع الجوهري باللاعبين على العشاء، ويقول لهم: لدي خبر جيد وآخر سيئ".

فماذا قال الجوهري في هذا العشاء للاعبيه دفعهم نحو إكمال البطولة حتى مرحلتها الأخيرة وجلب الكأس الإفريقية الرابعة لمصر؟

شاهد رواية علاء نبيل للواقعة

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