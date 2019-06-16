تقرير - بايرن ميونيخ يفكر في ضم بيل

يفكر نادي بايرن ميونيخ في إمكانية ضم جاريث بيل جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد بايرن ميونيخ

وقال التقرير إن بايرن سيعرض على ريال مدريد إمكانية ضم بيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويسعى العملاق البافاري لتدعيم صفوفه بعد رحيل أسطورتيه آريين روبن وفرانك ريبيري.

ولا ينوي بايرن ميونيخ دفع راتب بيل الثابت الذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني خلال فترة إعارته، حتى أن ذلك الراتب حسبما وصف التقرير يمنع أندية الدوري الإنجليزي من ضم النجم الويلزي.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود، آخرها كان في شهر مارس الماضي.

وبلغت مدة غياب بيل عن ريال مدريد للإصابة ما يقارب 345 يوما مقسمة على أعوامه مع النادي منذ عام 2013 وحتى 2019.

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